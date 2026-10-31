Ngày 5-11, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức bắn chiến đấu tại đảo Cù Lao Xanh

Địa điểm tổ chức bắn chiến đấu tại Trường bắn Bãi Bấc thuộc Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh ở thôn Tây, xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức bắn chiến đấu cấp aBB cho Đại đội hỗn hợp Cù Lao Xanh từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 5-11. Ảnh minh họa: Hùng Long

Trong đó, phía Bắc giáp biển; phía Đông giáp Điểm cao 81, Điểm cao 100/núi Tiền Tù Bị và Trạm Hải đăng Cù Lao Xanh; phía Nam giáp khu doanh trại đơn vị Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh; phía Tây giáp hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu và Điểm cao 129/núi Suối Bà Tứ. Hướng bắn về phía Đông.

Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo đến các chủ tàu, thuyền cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người dân không được đi lại, lao động, sản xuất, chăn thả gia súc, neo đậu tàu thuyền trong phạm vi trên để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra hoạt động bắn đạn thật.