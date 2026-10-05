Ngày 5/10: Phát hiện 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 5/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 5/10.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 5/10, tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật kèm theo.

Các lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 5/10.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó 307 bộ có di vật.

Cụ thể: 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (02 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).