Ngày 5/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê tuần qua tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng 200 - 400 đồng/kg

Khép lại tuần giao dịch, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.400 - 94.000 đồng/kg, tăng 200 - 400 đồng/kg, tương đương 0,2 - 0,4% so với tuần trước.

Trong đó, giá cà phê tại Lâm Đồng tăng 400 đồng/kg, lên 93.400 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng tăng 400 đồng/kg, đạt 94.000 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) mức tăng thấp hơn, khoảng 200 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 94.000 đồng/kg.

Như vậy, mức chênh lệch giữa các địa phương hiện khá hẹp, chỉ khoảng 600 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên 2 sàn giao chính trong tuần qua cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng tới 3%, tương đương 102 USD/tấn, lên 3.469 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 3,2%, tương đương 106 USD/tấn, đạt 3.448 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2027 tăng 3,4%, tương đương 9,3 US cent/pound, lên 280,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 cũng tăng 3,3%, đạt 277,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tăng 500 đồng/kg trong tuần

Giá tiêu tuần qua tăng nhẹ tại thị trường trong nước. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước tuần qua diễn biến tương đối tích cực khi giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 500 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Sau điều chỉnh, giá tiêu trên cả nước hiện dao động trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với mức thu mua 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng thứ hai với 138.500 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu đạt 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức 136.500 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, dù mức tăng trong tuần chỉ khoảng 500 đồng/kg, thị trường nội địa vẫn cho thấy khả năng giữ giá khá tốt trong bối cảnh giá hồ tiêu tại một số quốc gia sản xuất lớn trên thế giới điều chỉnh đi xuống.

Trái với diễn biến tại thị trường Việt Nam, giá tiêu thế giới tuần qua ghi nhận sự điều chỉnh tại Brazil và Malaysia.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen của Brazil giảm 50 USD/tấn so với cuối tuần trước, xuống còn 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Malaysia cũng giảm 50 USD/tấn, hiện được giao dịch quanh mức 9.200 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Indonesia giữ ổn định trong tuần ở mức 6.828 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu cũng chưa ghi nhận biến động đáng kể. Loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l duy trì tại 6.075 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Malaysia ghi nhận mức giảm 50 USD/tấn trong tuần qua, xuống 12.100 USD/tấn.

Ngược lại, tiêu trắng Muntok của Indonesia tiếp tục ổn định ở mức 9.348 USD/tấn, trong khi tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam được duy trì ở mức 8.450 USD/tấn.

Diễn biến trên cho thấy thị trường hồ tiêu quốc tế vẫn đang trong trạng thái phân hóa. Trong khi một số nguồn cung điều chỉnh giảm, giá xuất khẩu của Việt Nam nhìn chung giữ ổn định./.