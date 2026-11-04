Ngày 4/11: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu ở mức 136.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê giao dịch trong khoảng 84.200 - 85.000 đồng/kg

Theo khảo sát sáng 4/11, giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm ở Tây Nguyên tiếp tục duy trì xu hướng giảm nhẹ, dù thị trường thế giới đã xuất hiện tín hiệu phục hồi.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm xuống còn 84.200 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận mức giảm tương tự, hiện được thu mua ở mức 84.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) không thay đổi, tiếp tục duy trì ở mức 84.500 đồng/kg.

Đắk Lắk cũng giữ giá ổn định ở mức 85.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm địa phương sản xuất trọng điểm.

Trái ngược với diễn biến tại thị trường nội địa, giá cà phê thế giới tiếp tục ghi nhận sắc xanh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 79 USD/tấn, tương đương 2,49%, lên mức 3.256 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 37 USD/tấn, tương đương 1,15%, đạt 3.241 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 34 USD/tấn, tương đương 1,06%, lên mức 3.227 USD/tấn.

Trước đó, giá Robusta từng chạm mức 3.140 USD/tấn trong phiên giao dịch đầu tuần trước, thấp nhất kể từ tháng 3/2024.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica cũng phục hồi sau tuần giảm sâu. Cụ thể, hợp đồng arabica giao tháng 12/2026 tăng lên 292,1 US cent/pound, so với mức 287,2 US cent/pound ghi nhận vào cuối tuần trước. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng tăng từ 276,8 US cent/pound lên 280,55 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm trên cả nước tiếp tục giữ ổn định, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, cao nhất trong số các địa phương được khảo sát. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu duy trì ở mức 135.500 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) tiếp tục ghi nhận mức giá 134.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ mức 134.000 đồng/kg.

Việc thị trường duy trì trạng thái ổn định trong những phiên đầu tháng 11 cho thấy áp lực giảm giá trước mắt đã phần nào chững lại.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn hiện chủ yếu duy trì ổn định. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.800 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 duy trì mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn, cao nhất trong nhóm.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l ổn định ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia được ghi nhận ở mức 9.286 USD/tấn; tiêu trắng Malaysia tiếp tục duy trì 12.000 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn./.