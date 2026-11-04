Ngày 4/11/2026: Quốc hội thảo luận về dự án luật lĩnh vực an ninh

Cụ thể, vào buổi sáng ngày 4/11, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày 4/11, Quốc hội khoá XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.