Ngày 4/11/2026: Quốc hội thảo luận về dự án luật lĩnh vực an ninh
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án luật: Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).
Cụ thể, vào buổi sáng ngày 4/11, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-4-11-2026-quoc-hoi-thao-luan-ve-du-an-luat-linh-vuc-an-ninh-479714.html