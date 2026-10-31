Ngày 31/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt giảm

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 10 ở mức 442,30 Yên/kg, giảm 0,45%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 433,50 Yên/kg, giảm 1,29%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,15 Baht (0,15%) lên mức 97,03 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.500 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,15%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.155 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,10%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 249,60 Cent/kg, giảm 2,27%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 248,20 Cent/kg, giảm 1,27%.

Thị trường cao su thế giới với xu hướng giảm rõ rệt tại cả ba sàn lớn. Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM giảm từ 0,45% - 1,29%. Tại sàn SHFE giảm mạnh hơn, dao động từ 2,10% - 2,15%. Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX cũng đồng loạt đi xuống, với hợp đồng tháng 11/2026 giảm sâu nhất 2,27%.

Áp lực bán đang xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc và Singapore. Việc nhiều hợp đồng kỳ hạn cùng giảm phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đồng thời làm suy yếu đà phục hồi của giá cao su quốc tế.

Đà giảm đồng loạt trên các sàn TOCOM, SHFE và SGX đang phát đi tín hiệu kém tích cực đối với thị trường cao su thế giới khi bước sang tháng 11. Trong ngắn hạn, khả năng phục hồi giá còn phụ thuộc vào sự cải thiện của lực mua, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp được khảo sát tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.