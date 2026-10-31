Ngày 31/10: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tháng 10 đồng loạt giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước “rực lửa” cả tháng

Theo khảo sát ngày 31/10, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, hiện dao động trong khoảng 87.000 - 87.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm xuống còn 87.500 đồng/kg, nhưng vẫn là mức thu mua cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Gia Lai, giá cà phê hiện đạt 87.400 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận mức thu mua 87.300 đồng/kg, cũng giảm tương ứng. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất khu vực, ở mức 87.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, toàn bộ các địa phương được khảo sát đều đã xuống dưới ngưỡng 88.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất hiện chỉ còn 87.500 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng giá 89.000 - 90.000 đồng/kg được ghi nhận trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta giảm xuống dưới 3.200 USD/tấn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 23 USD/tấn, tương đương 0,72%, xuống còn 3.177 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng giảm 23 USD/tấn, tương đương 0,72%, đạt 3.176 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,3 US cent/pound, tương đương 0,45%, xuống còn 285,45 US cent/pound. Ngược lại, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng nhẹ 0,55 US cent/pound, tương đương 0,2%, lên mức 276,75 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước mất mốc 140.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay giảm mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo khảo sát nay, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm giảm từ 1.000 - 1.500 đồng/kg so với phiên trước. Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận xuống còn 138.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu cũng giảm còn 137.500 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh) giảm xuống mức 136.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giảm xuống mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Trái với diễn biến trong nước, thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn, cao nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Tiêu đen Indonesia duy trì mức 6.850 USD/tấn, còn tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đạt 5.800 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia giữ mức 9.354 USD/tấn. Malaysia duy trì mức 12.000 USD/tấn, Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn./.