Ngày 31/10/2026: Quốc hội thảo luận về ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Cụ thể, vào buổi sáng, tại hội trường, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về 4 nhóm vấn đề sau:

Một là, về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Các đại biểu sẽ đánh giá kết quả thực hiện năm 2026, khả năng hoàn thành các chỉ tiêu của cả năm; làm rõ những kết quả nổi bật, những hạn chế, điểm nghẽn, nhất là về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, mức độ lan tỏa của thành quả tăng trưởng kinh tế tới đời sống của người dân; phân tích rõ nguyên nhân về nhận thức, thể chế hay tổ chức thực hiện, từ đó khuyến nghị các giải pháp khả thi để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đối với năm 2027, đề nghị cho ý kiến về mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát bình quân ở mức khoảng 4,5%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó quan tâm đến các điều kiện bảo đảm, căn cứ và tính khả thi của các giải pháp; làm rõ giải pháp để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia thực sự là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế; đánh giá khả năng huy động, hấp thụ, sử dụng hiệu quả vốn, tránh đầu tư dàn trải; cơ chế phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp và người dân; tập trung đánh giá các giải pháp Chính phủ đã đề ra để phát triển toàn diện về văn hóa, xã hội như: nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục..; làm rõ nguồn lực và việc chuyển tiếp các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại vùng khó khăn, phân cấp gắn với nguồn lực và khả năng thực thi.

Ngày 31/10, Quốc hội khoá XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2.

Hai là, về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027. Các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thu, chi, tiến độ và chất lượng giải ngân, giải pháp điều hành những tháng cuối năm 2026.

Đối với dự toán năm 2027: tập trung làm rõ cơ sở dự báo, tính bền vững của nguồn thu, cơ cấu chi, tiết kiệm chi, nguồn lực để thực hiện các chính sách đã ban hành, mức bội chi, tổng mức vay, khả năng trả nợ và phương án xử lý khi thu ngân sách không đạt dự toán.

Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027: Làm rõ căn cứ xác định tỷ lệ phân chia các khoản thu tác động tới cân đối ngân sách của địa phương, nguyên tắc, điều kiện, thời hạn phân bổ các khoản dự toán chưa phân bổ chi tiết, kế hoạch đầu tư công năm 2027 gắn với kế hoạch trung hạn, thứ tự ưu tiên, mức độ sẵn sàng và hiệu quả của các dự án.

Ba là, về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Các đại biểu tập trung thảo luận về tính đầy đủ, thống nhất, minh bạch của số liệu; việc chấp hành kỷ luật tài chính.

Bốn là, về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe. Các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả tổng kết, phạm vi và điều kiện kết thúc đầu tư xây dựng dự án quy mô 2 làn xe, tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác các đoạn còn lại và thời hạn quyết toán; xác định rõ trách nhiệm tiếp tục xử lý vốn, hợp đồng BOT, bồi thường, tái định cư, bảo trì và các nghĩa vụ liên quan đến quyền lợi của người dân.

Sau phần thảo luận của đại biểu Quốc hội, thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phiên thảo luận được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình quốc gia để Nhân dân và cử tri theo dõi.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Trong ngày 18/10 vừa qua, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về 4 nhóm nội dung nêu trên, với tổng cộng hơn 360 lượt ý kiến. Các ý kiến phát biểu tại tổ và ý kiến bằng văn bản đã được tổng hợp gửi tới các đại biểu Quốc hội. Qua tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ, nhiều ý kiến thống nhất cao với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra, ghi nhận và đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá cao các kết quả đạt được khá toàn diện dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề cần lưu ý trong điều hành, cần làm rõ những hạn chế, rủi ro tiềm ẩn và giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.