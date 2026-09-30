Ngày 30/9: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu ở mốc 140.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê trở lại mốc 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 200 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 93.200 - 94.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục đứng đầu khu vực khi giá cà phê tăng lên 94.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng lên 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 93.200 đồng/kg.

Đây là tín hiệu tích cực sau giai đoạn thị trường liên tục điều chỉnh trong nửa cuối tháng 9. Đáng chú ý, mốc 94.000 đồng/kg đã xuất hiện trở lại sau khi giá có thời điểm rơi xuống vùng 91.200 - 92.000 đồng/kg trong tuần trước, thấp nhất trong gần ba tháng.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính đều duy trì đà phục hồi. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng thêm 45 USD/tấn, tương đương 1,45%, lên 3.412 USD/tấn.Hợp đồng tháng 1/2027 cũng tăng 45 USD/tấn, tương ứng 1,35%, đạt 3.387 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 tăng 10,5 US cent/pound, tương đương 3,64%, lên 288,75 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 9,65 US cent/pound, tương ứng 3,56%, đạt 280,9 US cent/pound.

Giá tiêu trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, nối dài chuỗi phiên ổn định sau nhịp giảm vào tuần trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có giá thu mua cao nhất với 140.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với 138.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu được duy trì ở mức 136.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát, cùng đạt 136.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi đồng loạt giảm khoảng 1.000 đồng/kg trong tuần trước, thị trường hồ tiêu nội địa đang bước vào giai đoạn tương đối ổn định.

Mốc cao nhất 140.000 đồng/kg tại Đắk Nông đã được duy trì trong nhiều phiên liên tiếp, trong khi khoảng cách giữa vùng giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, các mức giá do Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế công bố cũng chưa xuất hiện biến động mới.

Tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch ở mức 6.828 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở 5.850 USD/tấn, còn Malaysia tiếp tục duy trì mức cao 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia đứng ở 9.348 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia đạt 12.150 USD/tấn, còn sản phẩm của Việt Nam được giao dịch ở mức 8.450 USD/tấn./.