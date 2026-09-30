Ngày 30/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 61,017 USD/ounce

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Cập nhật lúc 8h30 ngày 30/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.144.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.210.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.144.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.210.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.144.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.522.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.173.190 đồng/kg (mua vào) và 58.933.186 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 30/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 61,017 USD/ounce, giảm 0,74% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch mới, lùi về quanh 60,60 USD/ounce khi dòng tiền trên thị trường kim loại quý có xu hướng thận trọng hơn.

Đà giảm của bạc diễn ra sau giai đoạn biến động mạnh, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa ổn định. Việc kim loại quý này liên tiếp chịu sức ép khiến thị trường tập trung nhiều hơn vào các tín hiệu từ kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ.

Đồng USD mạnh lên cũng là yếu tố khiến bạc gặp khó. Do bạc được định giá bằng USD, đồng bạc xanh tăng giá thường làm chi phí mua kim loại này trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở vùng cao tiếp tục tạo ra sự cạnh tranh đối với bạc. Khi lợi suất tài sản tài chính tăng, dòng tiền có thể ưu tiên những kênh có khả năng tạo thu nhập, trong khi bạc không mang lại dòng tiền định kỳ.

Thị trường hiện vẫn theo dõi sát khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh lãi suất trong các cuộc họp sắp tới. Dù kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 10 đang được phản ánh vào giá tài sản, giới đầu tư vẫn cần thêm dữ liệu để xác định xu hướng chính sách.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong những ngày tới, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm, được xem là những thông tin quan trọng đối với kỳ vọng lãi suất. Những dữ liệu này có thể tác động đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến giá bạc.

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng vẫn biến động theo sự thay đổi của kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục là những tín hiệu quan trọng để thị trường đánh giá khả năng phục hồi của kim loại quý này./.