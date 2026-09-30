Ngày 30/9, giá bạc thế giới và trong nước phục hồi nhẹ

Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 30/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.813.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.880.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.815.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.882.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/9. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào ngày 30/9 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.148.000 đồng/lượng và 2.214.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 57.279.857 đồng/kg (mua vào) và 59.039.852 đồng/kg (bán ra).

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ngày 30/9. (Ảnh: giabac.phuquygroup.vn)

Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.132.000-2.198.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 56.853.000 đồng/kg (mua vào)-58.613.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà tăng nhẹ so phiên trước đó và giao dịch quang mức 60,94 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 60,71-61,85 USD/ounce.

Giá bạc tiếp tục chịu sức ép trong phiên thứ Tư khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài duy trì ở mức cao, hạn chế khả năng phục hồi của kim loại quý. Trong phiên giao dịch sớm tại châu Á, giá bạc dao động quanh 60,75 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm xuống khoảng 4,89%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm vẫn ở gần 5,24%. Giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran còn nhiều bất ổn, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và áp lực lạm phát. Diễn biến này có thể củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó gây sức ép lên giá bạc.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 30/9. (Nguồn: kitco.com)

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Muhammad Umair, ở chiều tích cực, giá bạc nhận được tín hiệu hỗ trợ từ Trung Quốc khi Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất chính thức tăng từ 49,8 điểm trong tháng 8 lên 50,1 điểm trong tháng 9, cho thấy hoạt động sản xuất tăng trưởng nhẹ trở lại. Diễn biến này có thể hỗ trợ nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp.

Thị trường hiện chờ số liệu lạm phát chi tiêu-tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ. Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, áp lực từ lợi suất trái phiếu có thể giảm, tạo điều kiện để giá bạc phục hồi. Ngược lại, số liệu cao hơn dự báo có thể làm gia tăng áp lực bán.

Về mặt kỹ thuật, trên biểu đồ ngày, giá bạc giao ngay tiếp tục cho tín hiệu kém tích cực trong ngắn hạn sau khi giảm xuống dưới 64 USD/ounce và hiện dao động trong vùng hỗ trợ 55-64 USD/ounce. Việc giá không vượt được mức 72 USD/ounce trong tháng 8 cho thấy đà tăng chưa được củng cố.

Trên biểu đồ 4 giờ, giá bạc đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 62,60 USD/ounce và có thời điểm lùi về vùng 60 USD/ounce. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) rơi vào vùng quá bán khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ này, sau đó xuất hiện nhịp phục hồi.

"Trong ngắn hạn, nếu lấy lại và duy trì hơn 62,6 USD/ounce, giá bạc có thể tiếp tục phục hồi, với vùng 64 USD/ounce là ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 60 USD/ounce, giá có thể tiếp tục lùi về vùng 55 USD/ounce. Diễn biến của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, giá dầu và số liệu lạm phát PCE sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá bạc trong ngắn hạn", chuyên gia Muhammad Umair nhận định.