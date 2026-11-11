Ngày 30/11 mở lại phiên xử vụ sản xuất, tiêu thụ hơn 1,2 triệu bình cứu hỏa giả

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân bởi tác hại nguy hiểm của sản phẩm bình chữa cháy giả sau khi bị phát tán ra thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay nhiều vụ cháy nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề, xảy ra tại nhiều địa bàn dân cư, nhà xưởng, trường học…

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số 9 bị cáo, có 3 bị cáo gồm: Đặng Quốc Hoàng (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Vietlink – Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú – Công ty An Phú), Dong Liang (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc, là công nhân Công ty Long Thành (Trung Quốc), sang làm việc tại Công ty Vietlink) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192, khoản 3, điểm a, b – Bộ luật Hình sự.

Ba bị cáo: Phạm Đức Cảnh (sinh năm 1979, cựu Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Phòng cháy chữa cháy – Công an Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Thị Hương (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Phòng cháy chữa cháy Phương Nam - Công ty Phương Nam), Đặng Kim Tựu (sinh năm 1984, Trưởng phòng Kiểm định phương tiện Phòng cháy chữa cháy, Công ty Phương Nam) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Ba bị cáo: Đinh Xuân Các (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty cổ phần TechBoss - Công ty TechBoss), Nguyễn Khắc Toàn (sinh năm 1988, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TechBoss) và Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1982, Trưởng phòng Đo lường thời gian, Tần số và Âm thanh – Rung động, Viện Đo lường Việt Nam) bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại Điều 359, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử thông báo có một bị cáo và hơn 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, trong đó có một số người thuộc nhóm Công ty Vietlink và Công ty Phương Nam. Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cho một bị cáo là người nước ngoài, đã tham gia từ giai đoạn điều tra, có đơn xin hoãn phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, do bị cáo là người nước ngoài nên sự có mặt của luật sư bào chữa tại phiên tòa là rất cần thiết.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử nhận thấy việc vắng mặt một số người bào chữa và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Để bảo đảm quyền lợi của các bị cáo và những người liên quan, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 30/11 tới.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1978, trú tại phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, đang bị truy nã) thành lập và điều hành Công ty Vietlink với ngành nghề kinh doanh là nhập khẩu, sản xuất các loại phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy nhãn hiệu Dragon.

Từ năm 2019, Công ty Vietlink nhập khẩu của Công ty Long Thành (Trung Quốc) bột chữa cháy không đảm bảo chất lượng, vỏ bình chữa cháy và các linh kiện sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy về sản xuất tại Việt Nam. Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc. Đến nay xác định, Công ty Vietlink sản xuất, bán cho đại lý 1.049.875 bình bột chữa cháy thu lời hơn 344 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2024, Đặng Quốc Hoàng chuyển nhượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty Vietlink sang Công ty An Phú. Từ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy tiếp tục được Phùng Hữu Lợi, Đặng Quốc Hoàng và Dong Liang thực hiện.

Cáo trạng xác định, trong năm 2025, Công ty An Phú đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường 226.568 bình bột nhãn hiệu Dragon với tổng doanh thu là hơn 117 tỷ đồng và sản xuất 7.062 bình bột nhãn hiệu 990 đưa ra thị trường tiêu thụ 1.392 bình với tổng doanh thu là hơn 561 triệu đồng.