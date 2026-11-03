Ngày 30/11 mở lại phiên xử Tổng Giám đốc Công ty Triệu nụ cười

Theo kế hoạch, ngày 3/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười - Công ty Triệu nụ cười) cùng 12 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự và “Tàng trữ tiền giả” theo quy định tại Điều 207, Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều bị hại và nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 30/11.

Cùng ra tòa với bị cáo Hồ Quốc Thân còn có 12 bị cáo khác, gồm 5 cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Triệu nụ cười là: Hà Đình Hoàn (sinh năm 1979), Đặng Hữu Mỳ (sinh năm 1971), Đặng Đỗ Thu Nga (sinh năm 1981), Hoàng Thị Xuân Dung (sinh năm 1970), Ngô Hùng Cường (sinh năm 1978).

Các bị cáo còn lại là: Trần Quang (sinh năm 1987, trú phường Đông Hưng Thuận), Phạm Thị Ba (sinh năm 1964, trú phường Bảy Hiền), Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1962, trú phường Hiệp Bình), Trịnh Anh Minh (sinh năm 1960, trú phường Phú Nhuận) và Hồ Hữu Tường (sinh năm 1972, trú phường Đông Hưng Thuận) cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Thúy Phượng (sinh năm 1967, trú xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp); Bùi Lâm Bình (sinh năm 1978, trú phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười.

Thân chủ trương lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền lượng tử QFS nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thành lập Công ty Triệu nụ cười, khoảng cuối năm 2023, Thân được Trần Quang, Hồ Hữu Tường tặng và giới thiệu về đồng tiền lượng tử (QFS).

Sau đó, bị cáo sử dụng Công ty Triệu nụ cười vào mục đích huy động tiền của người sau trả cho người trước để “đánh bóng,” thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, mua QFS nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng và bổ nhiệm 5 phó tổng giám đốc để hỗ trợ hoạt động của công ty. Quá trình vận hành, nhóm này đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc, giá trị của đồng tiền lượng tử QFS.

Đồng thời, Thân cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Mỗi đồng tiền lượng tử QFS dành cho cá nhân được bán với giá từ 3,5-6 triệu đồng; loại dành cho doanh nghiệp có giá từ 39-52 triệu đồng. Nhân viên tư vấn được trả hoa hồng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với mỗi đồng QFS cá nhân và 3-5 triệu đồng với mỗi đồng QFS doanh nghiệp.

Để lừa đảo được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN,” tháng 4/2024, Thân và 5 phó tổng giám đốc công ty đã tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Hồ Quốc Thân và đồng phạm đã lừa đảo nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng./.