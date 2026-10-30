Ngày 30/10, Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch năm 2027

Phiên thảo luận tại Hội trường, chiều 29/10. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Theo đó, buổi sáng 30/10, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về các nội dung:

(1) Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027;

(2) Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 3 2027;

(3) Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025;

(4) Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Phiên thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.