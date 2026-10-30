Ngày 30-10: Phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Hiện Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 30-10, để bảo đảm tiến độ và đẩy nhanh khối lượng công việc, Bộ Tư lệnh Thành phố đã điều động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn trực tiếp phục vụ công tác đào múc, vận chuyển hơn 600m³ đất tại hiện trường.

Tính đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng đã lên đến 872 bộ

Như vậy trong đợt 2 (từ ngày 15-10 đến 30-10), lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, phát hiện, quy tập được 141 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 26 bộ có di vật kèm theo).

Ở đợt 1, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức Lễ truy điệu, an táng theo quy định tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 30-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 872 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 839 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, TP.HCM sẽ triển khai công trình cải tạo, chỉnh trang Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành Công viên tưởng niệm, nhằm hướng đến Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).