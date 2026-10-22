Ngày 3/11, xét xử Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười và các đồng phạm

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 3/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười-Công ty Triệu Nụ Cười) cùng 12 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174-Bộ luật Hình sự) và “Tàng trữ tiền giả” (theo quy định tại Điều 207-Bộ luật Hình sự).

12 bị cáo còn lại gồm có 5 cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười là Hà Đình Hoàn (sinh năm 1979), Đặng Hữu Mỳ (sinh năm 1971), Đặng Đỗ Thu Nga (sinh năm 1981), Hoàng Thị Xuân Dung (sinh năm 1970), Ngô Hùng Cường (sinh năm 1978).

Còn lại là các bị cáo: Trần Quang (sinh năm 1987, trú tại phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Thị Ba (sinh năm 1964, trú tại phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh), Huỳnh Thị Thúy Phượng (sinh năm 1967, trú tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1962, trú tại phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Bùi Lâm Bình (sinh năm 1978, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội), Trịnh Anh Minh (sinh năm 1960, trú tại phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh), Hồ Hữu Tường (sinh năm 1972, trú tại phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Thị Lê Na làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 ngày.

Theo cáo trạng, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười. Thân chủ trương lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền lượng tử QFS nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thành lập Công ty Triệu Nụ Cười, khoảng cuối năm 2023, Thân được Trần Quang, Hồ Hữu Tường tặng và giới thiệu về đồng tiền lượng tử (QFS). Sau đó, bị cáo sử dụng Công ty Triệu Nụ Cười vào mục đích huy động tiền của người sau trả cho người trước để “đánh bóng”, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, mua QFS nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó Tổng Giám đốc để hỗ trợ hoạt động của Công ty. Quá trình vận hành, nhóm này đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc, giá trị của đồng tiền lượng tử QFS.

Đồng thời, Thân cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Mỗi đồng tiền lượng tử QFS dành cho cá nhân được bán với giá từ 3,5-6 triệu đồng; loại dành cho doanh nghiệp có giá từ 39-52 triệu đồng.

Nhân viên tư vấn được trả hoa hồng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với mỗi đồng QFS cá nhân và 3-5 triệu đồng với mỗi đồng QFS doanh nghiệp. Để thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN”, tháng 4/2024, Thân và 5 Phó Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Cụ thể, tại buổi họp online ngày 26/6/2024, theo chỉ đạo của Thân, Đặng Đỗ Thu Nga đã lên kịch bản, dẫn chương trình và cùng một số Phó Tổng Giám đốc khác giới thiệu, quảng bá về “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN.”

Để tạo niềm tin, Nga giới thiệu với mọi người về việc “Triệu Nụ Cười là tập đoàn có sứ mệnh an sinh được tiếp cận dòng vốn di sản thế giới từ 48 quốc gia; Chủ tịch Hồ Quốc Thân có chương trình trợ duyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian từ ngày 13- 30/6; xu hướng sắp tới tiền lượng tử là đồng tiền chung của toàn thế giới, tiền lượng tử trung hòa giữa tiền giấy và tiền điện tử; tiền lượng tử sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai…

Ngoài ra, dưới danh nghĩa Công ty Triệu Nụ Cười, Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm. Lợi ích của Thẻ An sinh được quảng bá như sau: khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần).

Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, Thân còn thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố.

Với chính sách và sự quảng bá sai sự thật như trên, Hồ Quốc Thân và đồng phạm đã thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng./.