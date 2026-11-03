Ngày 3/11, Quốc hội thảo luận dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên thảo luận ngày 2/11/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên họp buổi chiều ngày 2/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Luật sư (sửa đổi) và dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, có 31 đại biểu phát biểu, trong đó có 3 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành và nhiều nội dung của 2 dự thảo luật trên. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nội dung cụ thể sau:

Về dự án Luật Luật sư (sửa đổi): Tiêu chuẩn luật sư; đào tạo nghề, tập sự hành nghề luật sư, quyền và nghĩa vụ của luật sư tập sự; kỳ thi quốc gia về luật sư, Hội đồng tuyển chọn luật sư; điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam; chức năng xã hội của luật sư, trách nhiệm tham gia trợ giúp pháp lý; hoạt động của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư và quan hệ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam; xử lý kỷ luật đối với luật sư; chuyển đổi số trong hoạt động luật sư; quy định chuyển tiếp…

Về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi): Phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi; các hành vi bị cấm; điều kiện của người được nhận làm con nuôi và người nhận con nuôi; thứ tự ưu tiên lựa chọn người nhận con nuôi; trách nhiệm của cơ sở trợ giúp xã hội trong giải quyết nuôi con nuôi; người làm công tác xã hội trong hoạt động nuôi con nuôi; tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; lệ phí và khoản đóng góp; theo dõi tình hình phát triển của con nuôi; hủy bỏ, thu hồi quyết định nuôi con nuôi; chấm dứt việc nuôi con nuôi và bảo đảm quyền lợi, quyền thừa kế của trẻ; đăng ký lại việc nuôi con nuôi, giải quyết các trường hợp nuôi con nuôi thực tế; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác nuôi con nuôi; kỹ thuật lập pháp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc