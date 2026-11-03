Ngày 3/11/2026: Quốc hội thảo luận về dự án luật lĩnh vực điện lực, đấu giá tài sản

Cụ thể, vào buổi sáng, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày 3/11, Quốc hội khoá XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Quochoi.vn

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.