Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục nối dài chuỗi đi xuống. Mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại hàng loạt địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên.

Sau điều chỉnh, mặt bằng thu mua tại miền Bắc đã lùi xuống khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng giá 58.000 - 59.000 đồng/kg vào cuối tháng 9.

Hiện Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên cùng duy trì mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch quanh 55.000 đồng/kg. Như vậy, miền Bắc đã chính thức xuất hiện mốc 55.000 đồng/kg sau nhiều phiên giảm liên tiếp.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa và Nghệ An. Các địa phương còn lại tạm thời giữ giá so với phiên trước. Mặt bằng thu mua trong khu vực hiện dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục đứng đầu khu vực với mức 57.000 đồng/kg. Ngược lại, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức thấp nhất 55.000 đồng/kg. Những địa phương còn lại phổ biến quanh mức 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay áp lực giảm cũng lan rộng tại thị trường heo hơi miền Nam. Trong sáng nay, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và TP.HCM cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi toàn miền dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Đồng Nai hiện là địa phương duy nhất tại miền Nam duy trì mức 57.000 đồng/kg. Đây cũng thuộc nhóm giá cao nhất được ghi nhận trên thị trường cả nước.

Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau đã giảm xuống 55.000 đồng/kg, ngang với mức thấp nhất đang xuất hiện tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên.

Như vậy, sau những phiên giảm liên tục từ cuối tháng 9 sang đầu tháng 10, mặt bằng giá heo hơi đã dịch chuyển xuống vùng thấp hơn. Nếu ngày 28/9, mức cao nhất trên thị trường vẫn đạt 59.000 đồng/kg thì đến sáng 3/10, vùng giá phổ biến đã lùi về 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Tính theo mức cao nhất, thị trường đã giảm khoảng 2.000 đồng/kg chỉ trong vài ngày. Một số địa phương có mức điều chỉnh mạnh hơn khi trải qua nhiều phiên giảm liên tiếp.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Mức 55.000 đồng/kg hiện không còn xuất hiện riêng lẻ mà đã được ghi nhận tại cả ba miền./.