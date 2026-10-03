Ngày 3/10: Giá cao su thế giới kéo dài xu hướng tăng

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục tăng trên các sàn giao dịch. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 10 ở mức 444,10 Yên/kg, giảm 0,20%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 445,60 Yên/kg, tăng 2,89%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang 94,76 Baht/kg.

Giá cao su tờ xông khói xuất khẩu tiêu chuẩn RSS3 của Thái Lan tăng 1,83%, trong khi cao su khối giảm 1,38%.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10 ở mức 19.000 Nhân dân tệ/tấn, tăng 3,80%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.955 Nhân dân tệ/tấn, tăng 3,78%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 255,20 Cent/kg, tăng 0,16%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 254,80 Cent/kg, tăng 0,16%.

Sàn SHFE là điểm sáng của thị trường cao su thế giới khi hợp đồng tháng 10 và 11 đồng loạt tăng mạnh. Đà tăng cũng hiện diện trên toàn bộ kỳ hạn tại sàn SGX và hợp đồng tháng 11 trên sàn TOCOM. Tuy nhiên, mức tăng nhẹ 0,16% tại Singapore cùng mức giảm nhẹ ở hợp đồng tháng 10 trên sàn TOCOM cho thấy giá cao su chưa tăng đồng đều giữa các sàn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.