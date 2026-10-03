Ngày 3/10: Giá bạc thế giới quay đầu giảm, chịu sức ép từ đồng USD

Thị trường bạc trong nước ghi nhận một số doanh nghiệp điều chỉnh giá giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 20 phút ngày 3/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.793.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.860.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.795.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.862.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào ngày 3/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.126.000 đồng/lượng và 2.192.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 56.693.192 đồng/kg (mua vào) và 58.453.187 đồng/kg (bán ra).

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ngày 3/10. (Ảnh: giabac.phuquygroup.vn)

Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.113.000-2.179.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 56.347.000 đồng/kg (mua vào)-58.107.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 20 phút ngày 3/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giảm so phiên trước đó và giao dịch quanh mức 60,27 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 59,57-62,2 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu tại Mỹ. Mặc dù báo cáo việc làm yếu hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10, giá bạc vẫn chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao, đồng USD mạnh và những rủi ro kéo dài trên thị trường dầu mỏ.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Vladimir Zernov, giá bạc tiếp tục chịu sức ép khi tỷ lệ vàng/bạc tăng lên hơn 68,5. Nếu tỷ lệ này vượt 69 và tiến tới ngưỡng 70, áp lực giảm đối với giá bạc có thể gia tăng.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 3/10. (Nguồn: kitco.com)

Về mặt kỹ thuật, giá bạc cần phục hồi lên vùng 60,85-61,74 USD/ounce để cải thiện triển vọng ngắn hạn. Nếu vượt vùng này, giá có thể hướng tới đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50), quanh mức 64,63 USD/ounce, sau đó là đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200), quanh mức 65,45 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu phục hồi và duy trì hơn 62 USD/ounce, giá bạc có thể hướng tới đường trung bình động 50 ngày (MA50), hiện ở mức 64,02 USD/ounce. Nếu vượt ngưỡng này, giá có khả năng tiếp tục tăng lên vùng kháng cự 65-66 USD/ounce.

Kỳ vọng của thị trường về khả năng FED sớm tăng lãi suất giảm mạnh sau khi báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm phi nông nghiệp, thấp hơn nhiều so dự báo khoảng 90.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,2%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1% so tháng trước và tăng 3% so cùng kỳ năm trước. Số việc làm trong tháng 7 và tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000.

Khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 10 theo kỳ vọng của thị trường giảm xuống khoảng 22%, từ mức gần 70% hồi đầu tuần. Tuy nhiên, thị trường vẫn tính đến nguy cơ FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi sau đợt giảm ban đầu và giao dịch quanh mức 5,25%.

Những yếu tố tiếp theo có thể định hướng chính sách lãi suất của FED gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9, giá năng lượng và các phát biểu của quan chức FED trước quyết định chính sách vào cuối tháng 10. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, giá kim loại quý có thể được hỗ trợ nhờ tín hiệu từ báo cáo việc làm. Ngược lại, nếu giá năng lượng đẩy lạm phát tăng trở lại, lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục gây sức ép lên giá vàng và bạc.