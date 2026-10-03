Ngày 3/10: Đã quy tập 713 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 3/10, các lực lượng đã tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 3/10.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 3/10, tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 3/10, thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ đã được các lực lượng phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/10/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó 304 bộ có di vật.

Cụ thể: 680 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).