Ngày 29/9: Phát hiện 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 29/9.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 29/9, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 29/9, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/9/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật.

Cụ thể, 639 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).