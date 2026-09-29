Ngày 29/9: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore trái chiều, Trung Quốc tăng mạnh

Giá cao su kỳ hạn hôm nay tại các thị trường chính châu Á phân hóa khi sàn TOCOM và SGX tăng giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 10 ở mức 453 Yên/kg, giảm 2,58%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 465 Yên/kg, tăng 2,22%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,3 Baht (0,32%) lên mức 94,90 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.740 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,76%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.780 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,32%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 253,20 Cent/kg, giảm 0,31%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 252,00 Cent/kg, tăng 0,76%.

Đà tăng chiếm ưu thế nhờ toàn bộ hợp đồng trên sàn SHFE và thị trường Thái Lan. Tuy nhiên, trên sàn TOCOM và SGX lại tăng giảm trái chiều giữa các kỳ hạn, cho thấy xu hướng tăng chưa đồng đều giữa các thị trường.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến trên các sàn giao dịch châu Á, giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.