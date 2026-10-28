Ngày 29 - 30/10: TOP100 Tôi khỏe đẹp hơn bước vào vòng phỏng vấn quyết định

Đây là phần thi quan trọng đánh giá toàn diện hành trình thay đổi của mỗi ứng viên, lựa chọn Top 30 bước tiếp vào vòng tranh tài hướng tới ngôi vị Quán quân.

Phỏng vấn trực tiếp giúp đánh giá toàn diện hành trình thay đổi

Sau thời gian tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống và xây dựng lối sống lành mạnh, Top 100 ứng viên Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 5 sẽ tham gia vòng phỏng vấn trực tuyến diễn ra trong hai ngày 29 và 30/10/2026.

Nếu những phần thi trước giúp thể hiện sự thay đổi qua hình ảnh, video hoặc các chỉ số hình thể, vòng phỏng vấn trực tiếp tạo cơ hội để ứng viên chia sẻ rõ hơn về hành trình của mình với Hội đồng Ban Giám khảo. Đây là dịp để các chuyên gia tìm hiểu cách mỗi người bắt đầu thay đổi, phương pháp đã áp dụng, những khó khăn từng gặp phải và khả năng duy trì các thói quen có lợi cho sức khỏe trong cuộc sống hằng ngày.

Thông qua cuộc trao đổi trực tiếp, Ban Giám khảo không chỉ đánh giá kết quả bên ngoài mà còn có thể nhìn nhận kiến thức, thái độ và mức độ chủ động của ứng viên trong việc chăm sóc sức khỏe. Những câu chuyện thực tế, cách ứng viên lý giải lựa chọn của mình và khả năng trả lời các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, vận động sẽ góp phần thể hiện rõ hơn sự thay đổi của mỗi người.

Với sự tham gia trực tiếp của Hội đồng Ban Giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng và vận động, vòng phỏng vấn là phần thi có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đánh giá Top 100. Đây cũng là cơ hội để ứng viên thể hiện rõ nhất kiến thức, trải nghiệm và sự nghiêm túc với hành trình thay đổi của bản thân.

Ngày 29 và 30/10, Top 100 ứng viên Tôi khỏe đẹp hơn sẽ bước vào vòng phỏng vấn trực tuyến với Hội đồng Giám khảo.

Hội đồng Giám khảo tìm kiếm điều gì ở TOP100?

Hành trình thay đổi vóc dáng không chỉ được nhìn nhận qua số cân nặng giảm đi hay những chỉ số hình thể được cải thiện. Điều đáng chú ý hơn là cách mỗi người hiểu về cơ thể mình, lựa chọn phương pháp phù hợp và duy trì những thay đổi tích cực.

Vì vậy, khi tham gia phỏng vấn, ứng viên cần nhìn lại toàn bộ quá trình đã thực hiện: Từ chế độ ăn uống, việc lựa chọn thực phẩm, kiểm soát khẩu phần đến hình thức vận động, tần suất tập luyện và cách duy trì thói quen trong điều kiện sinh hoạt thực tế.

Những kiến thức về dinh dưỡng và vận động cần được gắn với trải nghiệm cụ thể của bản thân. Vì sao ứng viên lựa chọn cách ăn uống đó? Hình thức vận động nào phù hợp? Những trở ngại nào đã xuất hiện và được giải quyết ra sao? Điều gì giúp ứng viên duy trì động lực khi kết quả chưa đến như mong đợi?

Đây cũng là dịp để ứng viên chia sẻ những bài học rút ra trong quá trình thay đổi. Không phải ai cũng có một hành trình thuận lợi, cũng không phải mọi mục tiêu đều đạt được ngay từ đầu. Sự kiên trì, khả năng điều chỉnh phương pháp tập luyện, thực hành dinh dưỡng, tìm hiểu các kiến thức đúng về sức khỏe là những yếu tố quan trọng khi Ban Giám khảo đánh giá mỗi ứng viên.

Kết quả phỏng vấn sẽ là một căn cứ quan trọng trong quá trình xem xét, lựa chọn Top 30 ứng viên bước tiếp vào vòng thi tiếp theo. Vì vậy, đây không chỉ là dịp để ứng viên kể lại thành quả, mà còn là cơ hội thể hiện sự hiểu biết, khả năng làm chủ hành trình chăm sóc sức khỏe của chính mình và lan tỏa tới cộng đồng xung quanh.

TOP100 ứng viên đã liên tục nỗ lực trong 2 tháng qua để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

TOP100 cần chuẩn bị gì?

Trước ngày phỏng vấn, ứng viên nên dành thời gian nhìn lại toàn bộ hành trình, lựa chọn những điểm mạnh và dấu mốc nổi bật để chia sẻ. Đó có thể là một thói quen mới đã duy trì thành công, một khó khăn đã vượt qua hoặc một chuyển biến tích cực giúp bản thân có thêm động lực. Bên cạnh đó, hãy hệ thống lại kiến thức về dinh dưỡng và vận động đã áp dụng, luyện tập trình bày trong đúng 3 phút, đồng thời chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trao đổi với Ban Giám khảo.

Với hình thức trực tuyến, ứng viên cũng cần kiểm tra trước đường truyền Internet, thiết bị âm thanh, hình ảnh và không gian phỏng vấn để bảo đảm quá trình tham gia diễn ra thuận lợi.

Vòng phỏng vấn trực tuyến ngày 29 và 30/10 là chặng thi quan trọng để TOP100 thể hiện những gì đã tích lũy sau hành trình thay đổi. Ba phút tuy ngắn nhưng đủ để mỗi ứng viên làm nổi bật câu chuyện của mình: Vì sao bắt đầu, đã thay đổi như thế nào và sẽ tiếp tục chăm sóc sức khỏe ra sao.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiến thức đúng đắn và những chia sẻ chân thực sẽ giúp ứng viên tự tin thể hiện bản thân, hướng tới cơ hội góp mặt trong Top 30 và tiến gần hơn tới ngôi vị Quán quân Tôi khỏe đẹp hơn lần 5.