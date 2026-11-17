Theo thông báo, khóa tu đặt dưới sự chứng minh và chủ giảng của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Chương trình tu học bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày. Tham dự khóa tu, hành giả và Phật tử sẽ được hướng dẫn thực tập các thời khóa tu học truyền thống như: nghe thuyết giảng, tọa thiền, tụng kinh, thọ trai trong chánh niệm, thiền hành, niệm Phật và tham gia phần vấn đáp Phật pháp theo chuyên đề cùng chư tôn đức giảng sư của Học viện.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức và đón tiếp, Ban Tổ chức mở cổng đăng ký trực tuyến (online) dành cho quý Phật tử có nguyện vọng tham dự. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 17-11 đến hết ngày 26-11-2026 (khung giờ từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều mỗi ngày).

Được biết, khóa tu Ngày an lạc là sinh hoạt tu học định kỳ do Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện khởi xướng từ năm 2016, khi bắt đầu đưa Tăng, Ni sinh về Cơ sở II nội trú. Khóa tu đã tạo điều kiện cho hàng cư sĩ Phật tử gần xa trở về nương tựa Tam bảo, nuôi dưỡng đời sống tỉnh thức và tìm lại sự bình an giữa nhịp sống thường nhật.

Độc giả và Phật tử quan tâm có thể xem toàn bộ nội dung thông báo và thực hiện đăng ký tham gia khóa tu TẠI ĐÂY.