Giá heo hơi hôm nay tiếp tục nối dài chuỗi tăng. Ảnh minh họa

Khảo sát giá heo hơi hôm nay cho thấy thị trường trong nước tiếp tục duy trì đà phục hồi khi nhiều địa phương tại cả ba miền điều chỉnh tăng giá thu mua. Mặt bằng giá giao dịch trên cả nước hiện dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay có 4 địa phương tiếp tục điều chỉnh tăng giá so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Lạng Sơn, Ninh Bình và Hưng Yên cùng tăng lên mức 54.000 đồng/kg, ngang với Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La.

Đáng chú ý, Tuyên Quang ghi nhận mức tăng lên 53.000 đồng/kg, ngang với Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng mạnh nhất cả nước. Cụ thể, Đà Nẵng tăng lên 55.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk. Quảng Ngãi cũng ghi nhận mức tăng lên 54.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 54.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng trở thành địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực.

Gia Lai, Nghệ An và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức thu mua 53.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế giữ mức 52.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận những tín hiệu tích cực khi 4 địa phương đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng điều chỉnh giá thu mua lên 57.000 đồng/kg.

Tây Ninh tiếp tục duy trì mức giá 56.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp giữ mức thu mua 55.000 đồng/kg. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang tăng lên mức 53.000 đồng/kg, ngang với Vĩnh Long.

Cần Thơ cũng ghi nhận mức tăng tương ứng, đưa giá thu mua lên 52.000 đồng/kg.

Ở thị trường bán lẻ, lượng heo đưa về các nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh tăng nhẹ, đạt khoảng 5.150 con/ngày. Tại các chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến dao động từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Ở các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ heo 71.000 đồng/kg…

Nhìn chung, giá heo hơi vẫn tiếp tục nối dài chuỗi tăng trong ngày cuối tuần. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg./.