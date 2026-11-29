Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng 2.200 - 2.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng mạnh

Thị trường cà phê trong nước vừa ghi nhận một phiên phục hồi mạnh. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng từ 2.200 - 2.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê tăng 2.300 đồng/kg, đạt 72.700 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, lên 72.700 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 2.200 đồng/kg, đạt 72.000 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có giá thấp nhất. Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất với 2.500 đồng/kg, lên 73.000 đồng/kg.

Mức trung bình niêm yết tham khảo đạt 72.800 đồng/kg, tăng 2.400 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Đây là một trong những nhịp tăng đáng chú ý sau chuỗi giảm kéo dài trong tháng 11. Chỉ hai ngày trước, giá cà phê tại một số khu vực còn ở vùng 69.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đà phục hồi trên cả hai sàn giao dịch London và New York, trong đó Robusta ghi nhận mức tăng mạnh hơn.

Cụ thể, trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 89 USD/tấn, lên 2.946 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 91 USD/tấn, đạt 2.923 USD/tấn.

Đây là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của Robusta sau chuỗi 13 phiên giảm giá. Tính chung hai phiên gần nhất, giá hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 đã phục hồi 148 USD/tấn, tương đương khoảng 5,3%, tiến sát ngưỡng 3.000 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 duy trì ở mức 275,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 2,06%, lên 275,55 US cent/pound; kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 2,19%, đạt 268,85 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước lùi về mốc 120.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường trong nước tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá thu mua đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 120.000 - 124.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm xuống còn 124.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu giảm xuống còn 122.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) thu mua ở mức 120.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng xuống mức 120.000 đồng/kg.

Trái ngược với diễn biến tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu thế giới tiếp tục duy trì ổn định tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu chủ chốt.

Theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện đứng ở mức 6.748 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt giữ ở mức 5.700 USD/tấn và 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tiếp tục duy trì ở mức 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.