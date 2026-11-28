Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét. Sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét. Sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Ngày 29/11/2026 đêm không mưa, ngày nắng, trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét. Sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét. Sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 30/11 - 2/12/2026: Ngày 30/11, đêm nhiều mây, không mưa, ngày nắng, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14oC, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.

Ngày 1 - 2/12, thời tiết phổ biến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21 - 24oC.