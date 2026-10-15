Ngày 29/10, xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gây thất thoát lãng phí

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong vụ án này, 4 bị cáo: Lê Đức Giang, Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bốn bị cáo: Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Thiên An Phát – Công ty Thiên An Phát) và 3 thành viên góp vốn của công ty này gồm: Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai bị cáo: Nguyễn Công Bắc (trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Văn Linh (trú tại xã Thiệu Hòa, tỉnh Thanh Hóa) đều bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bị cáo Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Tâm) bị xét xử về tội “Trốn thuế”.

Có gần 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Riêng bị cáo Lê Đức Giang có 5 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và đồng phạm đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Lê Đức Giang khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để chỉ đạo, giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Chủ tịch, trước UBND tỉnh, HĐBD tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình; được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của bị cáo Lê Đức Giang đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 46.000 m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.800 m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá là hơn 5,1 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Hoành bị xác định phải chịu trách nhiệm toàn diện về những quyết định của mình trước Giám đốc Sở và trước pháp luật.

Theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, bị cáo Hoành đã ký nháy, tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Đồng thời, bị cáo Phạm Văn Hoành cũng là người trực tiếp ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Bị cáo Hoành bị xác định là đã hưởng lợi 60 triệu đồng.

Đến nay, tổng số tiền các bị cáo, gia đình các bị cáo và cá nhân liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 87 tỷ đồng…