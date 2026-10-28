Ngày 29/10 sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày giảm mây trời nắng

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31oC.

Ngày 29/10/2026 sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày giảm mây trời nắng.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 30/10 - 1/11/2026: Thời tiết phổ biến đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi, có nơi có dông. Ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31oC.