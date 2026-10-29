Ngày 29/10/2026: Quốc hội thảo luận về Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cụ thể, vào buổi sáng, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày 29/10, Quốc hội khoá XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Quochoi.vn

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.