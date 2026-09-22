Ngày 28/9, xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

TAND TP Hà Nội đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương ra xét xử sơ thẩm vào ngày 28/9 tới đây. 65 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về 9 tội danh, gồm: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”, “Đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

HĐXX gồm 5 người, trong đó có 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội, được phân công làm chủ tọa phiên tòa. 2 Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số 65 bị cáo, có 48 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Hai cựu Viện trưởng cùng nhiều cán bộ bị truy tố

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (SN 1973) và Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu); cùng cựu Phó Viện trưởng Dương Văn Lương (SN 1962) và 45 bị cáo khác là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác bị truy tố về các tội: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”.

Hai vợ chồng bị cáo Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự; “Đưa hối lộ” theo Điều 364 Bộ luật Hình sự và “Môi giới hối lộ” theo Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

15 bị cáo còn lại bị Viện kiểm sát truy tố về các tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”…

Hiện, có gần 40 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó, các bị cáo Lê Văn Đông, Đặng Thị Hòa và Lý Văn Xuân (nhân viên, bảo vệ Viện Pháp y tâm thần Trung ương) có 4 luật sư bào chữa; bị cáo Trần Văn Trường có 2 luật sư bào chữa.

HĐXX cũng triệu tập hơn 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Hai vợ chồng bị bắt quả tang tổ chức sử dụng ma túy

Cũng theo cáo trạng, đêm 7/6/2025, 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3, trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cùng vợ chồng Lê Văn Đông - Nguyễn Thị Mai Anh bị bắt quả tang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét buồng chữa bệnh của Lê Văn Đông tại Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là ma túy cùng dụng cụ sử dụng ma túy của Đông.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã đưa hối lộ cho một số cán bộ, nhân viên của Viện để những người này bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị; đồng thời tạo điều kiện cho Mai Anh và một số bệnh nhân khác tự do ra vào Viện trái pháp luật.

Ngoài ra, Mai Anh còn đưa hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông. Mai Anh còn môi giới cho nhiều đối tượng là bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh, nhằm được đi chữa bệnh bắt buộc, qua đó trốn tránh việc bị giam, giữ và chấp hành hình phạt tù.

Theo cơ quan tố tụng, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ là hơn 1,5 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này, Mai Anh đã nhận tiền của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường và Hoàng Tất Thành (giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng.

Số tiền còn lại Mai Anh hưởng lợi cá nhân. Viện kiểm sát xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỉ đồng; số tiền Mai Anh hưởng lợi từ việc môi giới hối lộ là 4,1 tỉ đồng.

Ngoài các hành vi trên, Mai Anh còn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đưa ra thông tin gian dối về việc có thể tác động đến các cơ quan tố tụng, Hội đồng giám định tâm thần để một số bị cáo được đi giám định tâm thần và được kết luận mắc bệnh tâm thần, từ đó được đi chữa bệnh bắt buộc.