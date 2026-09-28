Ngày 28/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động
Giá lúa gạo hôm nay (28/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg….
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo không biến động. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.
Phân khúc nếp bình ổn. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Việt Nam điều chỉnh giảm ở một số chủng loại. Cụ thể, gạo Jasmine giảm 5 USD/tấn so với ngày hôm trước, xuống còn 514 - 518 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm giảm 2 USD/tấn, được chào bán ở mức 420 - 424 USD/tấn. Trong khi đó, gạo thơm 5% tấm vẫn duy trì ổn định trong khoảng 526 - 530 USD/tấn.
Trên thị trường thế giới, giá gạo trắng 5% tấm tại Thái Lan cũng giảm 4 USD/tấn, xuống còn 466 - 470 USD/tấn, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các nước xuất khẩu hàng đầu khác. Sản phẩm cùng loại của Pakistan giảm 3 USD/tấn, dao động từ 422 - 426 USD/tấn.
Ở chiều ngược lại, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ tăng nhẹ 1 USD/tấn, đạt 382 - 386 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm tăng 2 USD/tấn, lên 378 - 382 USD/tấn./.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ngay-28-9-gia-lua-gao-tai-dong-bang-song-cuu-long-sang-dau-tuan-it-bien-dong-204448.html