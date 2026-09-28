Ngày 28/9, giá bạc trong nước và thế giới giảm sâu phiên giao dịch đầu tuần

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 50 phút ngày 28/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.843.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.911.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.845.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.913.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/9. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào ngày 28/9 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.159.000 đồng/lượng và 2.226.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 57.573.189 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 59.359.852 đồng/kg.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ngày 28/9. (Ảnh: giabac.phuquygroup.vn)

Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.145.000-2.212.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 57.200.000 đồng/kg (mua vào)-58.987.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 45 phút ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giảm mạnh so phiên chốt cuối tuần trước và giao dịch lùi về ngưỡng 61,85 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 61,71-64,33 USD/ounce.

Giá bạc tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 28/9, xuống dưới 63 USD/ounce sau một tuần chịu nhiều sức ép. Đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ khiến giá dầu duy trì ở mức cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cùng với đồng USD mạnh lên tiếp tục gây sức ép lên giá bạc, bất chấp nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 28/9. (Nguồn: kitco.com)

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Muhammad Umair, thị trường đang chờ số liệu lạm phát của Mỹ công bố vào thứ Tư và báo cáo việc làm vào thứ Sáu để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ. Nếu các số liệu cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể tiếp tục tăng, qua đó gây thêm áp lực lên giá bạc. Ngược lại, số liệu thấp hơn dự báo có thể làm giảm sức ép và tạo điều kiện để giá phục hồi từ các vùng hỗ trợ quan trọng.

"Về mặt kỹ thuật, trên biểu đồ ngày, giá bạc giao ngay đã giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày (SMA50), sau khi dao động trong vùng 64-72 USD/ounce trong vài tuần qua. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm vẫn hiện hữu, với vùng 60 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Nếu không giữ được mức này, giá bạc có thể tiếp tục lùi về vùng 55 USD/ounce", chuyên gia Muhammad Umair nhận định.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn dưới mức trung tính, cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa có nhiều tín hiệu cải thiện. Ở chiều ngược lại, nếu phục hồi và duy trì hơn 67 USD/ounce, giá bạc có thể phát tín hiệu đảo chiều, hướng tới vùng 72 USD/ounce.

Trên biểu đồ 4 giờ, giá bạc vẫn trong xu hướng giảm và đã xuống dưới cạnh dưới của mô hình nêm mở rộng hướng lên, quanh mức 63,1 USD/ounce, làm gia tăng khả năng giá kiểm định vùng hỗ trợ 60 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu, giá dầu cùng các số liệu lạm phát và việc làm của Mỹ sẽ là những yếu tố quan trọng chi phối giá bạc. Việc duy trì hơn 60 USD/ounce có thể giúp hạn chế nguy cơ giảm sâu hơn, trong khi các số liệu kinh tế Mỹ thấp hơn dự báo có thể tạo điều kiện để giá bạc phục hồi.