Ngày 28/9: Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Trên biển, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Nam đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện, vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối 28/9 và chiều 29/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Đắk Lắk cảnh báo mưa lớn nhiều khu vực

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài, dự báo trong những ngày tới tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp do mưa lớn.

Vì vậy, địa phương cần tăng cường phòng chống thiên tai, nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Dự báo, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi >40mm. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở một số khu vực; sạt lở đất trên sườn dốc có nền đất bở, yếu và khu vực ven sông, đặc biệt ở các xã, phường, như: Cư M’ta, Cư Prao, Cư Yang, Dang Kang, Đức Bình, Liên Sơn Lắk, Krông Á, Ea Trang, Ea Riêng, Ea Bá, Ea Drông, Ea Kly, Ea Nuôl… khu vực dọc các sông Krông Ana, Krông Năng, Krông Pách, vùng gần hồ Sông Ba Hạ…

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kéo dài có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, ngập cục bộ tại khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; đồng thời mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, gió mạnh gây thiệt hại về người, nhà cửa, cây cối và công trình.

Trước diễn biến của tình hình thời tiết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường: Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh; theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở theo thẩm quyền.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhằm chủ động trong phòng chống thiên tai, tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường rà soát ngay các khu vực có nguy cơ ngập sâu, ngập cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu, khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ mất an toàn; chủ động phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu hoặc các tình huống nguy hiểm khác.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, các tuyến đường, cầu, cống, ngầm, tràn có nguy cơ ngập, nước chảy xiết; bố trí lực lượng, phương tiện, biển cảnh báo, rào chắn và người trực tại các vị trí nguy hiểm; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ;” bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập, chia cắt; không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu do mưa lũ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên cập nhật các bản tin của cơ quan khí tượng thủy văn, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; hướng dẫn địa phương triển khai các phương án phòng, chống, sơ tán dân cư và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.