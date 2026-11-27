Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Ngày 28/11 sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 29/11 - 1/12/2026: Mây thay đổi đến ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Trời rét, đêm và sáng sớm có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 - 26oC.