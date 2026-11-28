Giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng trở lại tại cả ba miền. Ảnh minh họa

Khảo sát giá heo hơi hôm nay cho thấy thị trường trong nước ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi nhiều địa phương tại cả ba miền điều chỉnh tăng giá thu mua.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận 7 địa phương cùng tăng 1.000 đồng/kg, gồm Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La, đưa giá thu mua lên 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương gồm Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên và Cao Bằng tiếp tục duy trì mức giá 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất miền Bắc, giữ ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi giá thu mua tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một số địa phương. Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 53.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Quảng Trị ghi nhận mức tăng mạnh nhất cả nước với 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua trở lại mức 52.000 đồng/kg. TP. Huế cũng tăng 1.000 đồng/kg, cùng Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch ở mức giá này. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực khi duy trì mức thu mua 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay có thêm hai địa phương chạm mốc 56.000 đồng/kg

Cụ thể, tại Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 56.000 đồng/kg, ngang với Đồng Nai. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất cả nước trong phiên khảo sát sáng nay.

Tại các địa phương còn lại, Đồng Tháp duy trì mức giá 55.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long giữ mức thu mua 53.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg. Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá heo hơi thấp nhất miền Nam, duy trì ở mức 51.000 đồng/kg.

Ở thị trường bán lẻ, lượng heo đưa về các nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh tăng nhẹ, đạt khoảng 5.100 - 5.200 con/ngày. Giá heo mảnh tại các chợ đầu mối dao động 72.000 - 76.000 đồng/kg. Giá bán lẻ một số mặt hàng vẫn ở mức cao, như ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg và nạc dăm 155.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi ở cả ba miền trong sáng nay đều xuất hiện biến động tăng. Theo khảo sát, giá heo hơi trên toàn quốc hiện dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg./.