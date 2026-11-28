Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 12 ở mức 415 Yên/kg, tăng 0,87%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 419,70 Yên/kg, tăng 1,05%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,51 Baht (0,55%) lên mức 93 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.550 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,76%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.610 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,81%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất tăng 440 Nhân dân tệ, tương đương 2,96% lên 15.285 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 236,00 Cent/kg, tăng 1,77%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 236,40 Cent/kg, tăng 2,12%.

Giá cao su thế giới đang phát đi tín hiệu tích cực khi lực tăng lan rộng trên cả ba sàn giao dịch chủ chốt. SGX dẫn đầu với mức tăng từ 1,77 - 2,12%, trong khi SHFE tăng từ 0,76 - 0,81%. Tại Nhật Bản tăng 0,87 - 1,05%.

Trong ngắn hạn, giá cao su thế giới có khả năng duy trì xu hướng tích cực nếu sức mua tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, nhu cầu nguyên liệu của ngành sản xuất lốp xe Trung Quốc, nguồn cung tại Đông Nam Á, biến động giá dầu thô và tỷ giá vẫn là những yếu tố có thể chi phối thị trường.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.