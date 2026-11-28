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Cập nhật lúc 9h55 ngày 28/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.530.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.577.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 57.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 58.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.530.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.577.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.530.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.800.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 40.799.898 đồng/kg (mua vào) và 42.053.228 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h55 ngày 28/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 43,671 USD/ounce, tăng 5,12% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp đà tăng dù đà phục hồi vẫn gặp trở ngại trước sức mạnh của đồng USD và những dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

So với vàng, bạc cho thấy diễn biến tích cực hơn nhờ thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc trở lại sau chuỗi phiên điều chỉnh. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ khiến hoạt động giao dịch trên thị trường quốc tế kém sôi động. Thanh khoản suy giảm cũng khiến giá bạc chưa xuất hiện những biến động đáng kể.

Một trong những yếu tố đang chi phối tâm lý nhà đầu tư là loạt dữ liệu kinh tế mới được công bố tại Mỹ. Theo đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, PCE lõi tăng 3,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, đồng USD duy trì ở mức cao cũng tiếp tục hạn chế dư địa tăng của bạc. Trên thị trường quốc tế, kim loại này được định giá bằng đồng USD, do đó, khi đồng bạc xanh mạnh lên, chi phí mua bạc đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác cũng tăng theo. Điều này có thể làm suy giảm nhu cầu và tạo áp lực lên giá.

Ở chiều ngược lại, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, phần nào tạo lực đỡ cho thị trường kim loại quý. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lùi về 4,845%, trong khi kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,633%. Dù vậy, tác động hỗ trợ từ lợi suất giảm vẫn chưa đủ mạnh để thúc đẩy giá bạc tăng rõ rệt.

Trong những phiên tới, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và các số liệu kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng định hướng thị trường bạc./.