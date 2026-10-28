Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu trong phiên họp ngày 27/10/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.