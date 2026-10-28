Ngày 28/10, Quốc hội làm việc, thảo luận về dự án Luật sửa đổi 4 luật thuộc lĩnh vực Công Thương

Phiên họp toàn thể tại Hội trường, sáng 27/10. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Theo đó, buổi sáng ngày 28/10, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về 02 dự án luật:

(1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trước đó, tại phiên họp ở Hội trường chiều 20/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Tờ trình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được xây dựng trên cơ sở của 3 định hướng cốt lõi, gồm: (i) đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực hiện; (ii) tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính; và (iii) tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thực tiễn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Về nội dung dự thảo Luật, Dự thảo Luật gồm 6 Điều, 4 Điều sửa Luật, 1 Điều về hiệu lực, và 1 Điều về chuyển tiếp. Cụ thể:

Với Luật Thương mại, dự thảo Luật bãi bỏ 3 nhóm điều kiện kinh doanh, 4 thủ tục hành chính, phân cấp 1 thủ tục và sửa đổi 3 nội dung chồng chéo.

Với Luật Cạnh tranh, dự thảo Luật đơn giản hóa 2 thủ tục theo phương thức điện tử và hoàn thiện 3 nội dung hướng đến hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm các hành vi phản cạnh tranh trong nền kinh tế xã hội và các mô hình kinh doanh mới.

Với Luật Quản lý ngoại thương, Dự thảo Luật bãi bỏ 2 thủ tục, đơn giản hóa 9 thủ tục, phân cấp 5 nội dung và hoàn thiện 4 nội dung cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Dự thảo Luật phân cấp 4 nội dung và hoàn thiện 1 nội dung để thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.