Ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to

Từ sáng sớm 28/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngày và đêm 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều và tối 28/10, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Trên biển, ngày và đêm 28/10, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Gió hướng Đông Bắc. Sóng biển cao 2-4m, hướng sóng Đông Bắc.

Từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Gió hướng Đông Bắc. Sóng biển cao 2-3m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngày và đêm 28/10, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo ngày và đêm 29/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cấp 2.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước đợt mưa lớn

Ngày 27/10, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành Công điện số 19/CĐ-TL-ATĐ, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn tại các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Theo công điện, các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và cấp nước sạch nông thôn cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo khí tượng thủy văn, mưa, lũ; kiểm tra an toàn công trình, đặc biệt là các hồ chứa đang thi công, công trình xuống cấp, hư hỏng có nguy cơ xảy ra sự cố

Các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị và phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ;” bố trí lực lượng trực gác, cảnh báo và hạn chế người qua lại tại các khu vực nguy hiểm.

Đối với công trình đang thi công, các đơn vị cần đặc biệt chú ý các hạng mục dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc và thiết bị. Với các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn, phải áp dụng biện pháp hạn chế hoặc không tích nước phù hợp với tình hình thực tế.

Cục yêu cầu các địa phương khẩn trương khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ ngập lụt, úng; chủ động bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn, ngập úng, cần vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, ưu tiên bảo vệ khu dân cư, khu công nghiệp, vùng trũng thấp và diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Đối với các hồ chứa có dung tích trữ thấp hoặc đã đến thời điểm được phép tích nước, các đơn vị cần rà soát kế hoạch, tổ chức tích nước phù hợp với dự báo mưa nhằm tăng lượng nước dự trữ, chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong mùa khô do ảnh hưởng của El Nino. Đồng thời, cần xây dựng các kịch bản vận hành khi xảy ra mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Công điện cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa có cửa van xả lũ chủ động xây dựng phương án vận hành, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; thực hiện nghiêm việc cảnh báo sớm cho người dân trước khi xả lũ hoặc khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các địa phương cần hướng dẫn người dân thu gom, trữ và xử lý nước trong trường hợp thiếu nước sạch; sử dụng nước tiết kiệm, an toàn, đồng thời chủ động tích trữ nước sinh hoạt tại hộ gia đình để phòng ngừa sự cố.

Trong thời gian có mưa, lũ, các đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí nhân lực thường trực tại những công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý các tình huống bất thường ngay từ giờ đầu.