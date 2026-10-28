Ngày 28-10, HĐND thành phố Hà Nội xem xét 23 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ bảy

Quang cảnh phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: Thành Thái

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét các Nghị quyết về cơ chế, chính sách và dự án lớn, gồm: Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết về việc bố trí quỹ nhà ở xã hội để bán cho hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình; Nghị quyết của HĐND thành phố về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng Thủ đô.

Việc HĐND thành phố Hà Nội xem xét 5 dự thảo Nghị quyết quan trọng nêu trên tại kỳ họp sẽ tập trung giải quyết trực tiếp những "điểm nghẽn" kinh tế - xã hội cốt lõi, cũng như định hình tầm nhìn phát triển lâu dài cho Thủ đô. Đồng thời thể hiện sự chủ động, quyết liệt và tầm nhìn chiến lược của HĐND thành phố trong việc thể chế hóa các chính sách phát triển Thủ đô giai đoạn mới.

Đối với lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố xem xét các Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp, trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng và hỗ trợ chi phí cùng chi trả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số đối tượng ưu tiên trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố sẽ xem xét 4 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Đô thị, trong đó có Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3.5 (đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát); Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Tây Thăng Long, đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh; Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng.

HĐND thành phố sẽ xem xét 5 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách; 5 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế; xem xét một số Nghị quyết khác và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Báo Hànộimới sẽ thông tin nội dung kỳ họp đến bạn đọc.