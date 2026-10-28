Ngày 28/10: Giá heo hơi lại xuất hiện đáy mới

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm, với 7 trong tổng số 15 địa phương khảo sát điều chỉnh giá thu mua xuống thêm 1.000 đồng/kg.

Sau biến động, giá heo hơi toàn khu vực dao động trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg, thấp hơn so với phiên trước. Trong đó, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai cùng giảm xuống mức 45.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giao dịch phổ biến quanh mức 46.000 - 47.000 đồng/kg. Đáng chú ý, sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp, mặt bằng giá heo hơi miền Bắc đã lùi sâu. Mức giá cao nhất hiện chỉ còn 47.000 đồng/kg, trong khi nhiều địa phương đã xuống sát ngưỡng 45.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm trở lại sau một phiên đi ngang. Theo khảo sát, cả 11 địa phương trong khu vực đều ghi nhận mức giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa khung giá thu mua xuống còn 44.000 - 48.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giao dịch ở mức 44.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 48.000 đồng/kg nhưng vẫn giữ mức giá cao nhất miền Trung - Tây Nguyên.

Các địa phương còn lại giao dịch trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng đồng loạt điều chỉnh khi toàn bộ 8 địa phương khảo sát giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong đó, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 48.000 đồng/kg.

Cà Mau cũng giảm 2.000 đồng/kg, từ 47.000 đồng/kg xuống còn 45.000 đồng/kg, thuộc nhóm thấp nhất khu vực. Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước tiếp tục lao dốc mạnh mẽ trong sáng nay. Với mức giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại hầu hết các địa phương, giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg./.