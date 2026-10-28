Ngày 28/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

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Cập nhật lúc 8h55 ngày 28/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.716.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.769.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 16.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.716.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.769.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.716.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.019.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 45.759.886 đồng/kg (mua vào) và 47.173.215 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 28/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 54,215 USD/ounce, giảm 0,36% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới giảm trong bối cảnh giá dầu đi lên, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn dự kiến. Diễn biến này gây sức ép lên triển vọng của kim loại quý.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed dự kiến diễn ra vào hôm nay (28/10). Hiện tại, giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong tuần này sau đợt thắt chặt vào tháng 9 và tiến hành một đợt nâng lãi suất vào tháng 12 tới. Fed cũng được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,75-4%/năm.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá bạc sẽ phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu lạm phát của Mỹ, thông điệp từ Fed và tình hình địa chính trị. Nếu áp lực giá cả kéo dài, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao có thể tiếp tục gia tăng, qua đó hạn chế đà phục hồi của kim loại quý này.

Ở chiều ngược lại, những dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ suy yếu hoặc Fed phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn về chính sách tiền tệ có thể hỗ trợ giá bạc phục hồi./.