Ngày 28/10: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 50 phút ngày 28/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết ở mức 1.665.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.733.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.667.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.735.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/10. (Ảnh: giabac.net)

Số liệu cập nhật ngày 28/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.707.000 đồng/lượng và 1.760.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 45.519.886 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 46.933.216 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.703.000-1.756.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 45.413.000 đồng/kg (mua vào)-46.827.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 50 phút ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá bạc phục hồi giao dịch quanh ngưỡng 53,78 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 53,77-54,66 USD/ounce.

Thị trường hiện tập trung vào quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ. Nếu lạm phát cao hơn kỳ vọng, khả năng FED duy trì hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể gây sức ép lên giá bạc.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 28/10. (Ảnh: kitco.com)

Trên biểu đồ ngày, giá bạc đang đi ngang dưới mức 55 USD/ounce, gần biên trên của vùng tích lũy. Nếu vượt được mốc này, giá có thể hướng tới vùng 55-60 USD/ounce. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn chưa rõ ràng. Khi giá chưa vượt ngưỡng 72 USD/ounce, thị trường có thể tiếp tục dao động trong biên độ rộng. Nếu vượt được mốc này, giá bạc có thể phát tín hiệu xác lập đáy và hướng tới vùng 90 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Muhammad Umair, trong ngắn hạn, giá bạc vẫn đối mặt với rủi ro giảm dù đã phục hồi từ các vùng hỗ trợ quan trọng. Đồng USD mạnh lên, cùng với giá dầu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, có thể hạn chế đà phục hồi của kim loại quý này.

Về góc nhìn kỹ thuật, giá bạc cần vượt 60 USD/ounce và 64 USD/ounce để cải thiện triển vọng ngắn hạn và giảm áp lực bán.

"Ngược lại, nếu không duy trì được đà phục hồi, giá có thể giảm trở lại vùng 48-50 USD/ounce", chuyên gia Muhammad Umair nhận định.

Quyết định chính sách tiền tệ của FED và số liệu PCE lõi của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất, qua đó tác động đến xu hướng giá bạc trong thời gian tới.