Ngày 28/10, cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, 23 người tử vong

42 vụ tai nạn giao thông, 23 người tử vong trong một ngày

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ngày 28/10/2026, cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Các vụ tai nạn làm chết 23 người, bị thương 23 người. Trong ngày, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Ngày 28/10, Lực lượng CSGT phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.737 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Cục CSGT).

Những con số này tiếp tục nhắc nhở người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tai nạn. Mỗi người cần tuân thủ quy tắc giao thông, tập trung quan sát và làm chủ tốc độ khi điều khiển phương tiện.

Hơn 20.000 trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện

Trong ngày 28/10, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 20.246 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 16.647 trường hợp.

Các nhóm vi phạm đáng chú ý gồm 3.851 trường hợp vi phạm tốc độ và 1.737 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng chức năng ghi nhận 242 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Trong lĩnh vực vận tải, có 86 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 19 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn và 105 trường hợp chở quá số người quy định. Lực lượng CSGT cũng phát hiện 3 trường hợp vi phạm về ma túy.

Các hành vi như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc chở quá số người quy định đều cần được người tham gia giao thông nghiêm túc phòng tránh. Việc tuân thủ quy định không chỉ giúp mỗi người bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho những người cùng lưu thông.

Sát hạch giấy phép lái xe: 58% học viên có mặt đạt yêu cầu

Cũng trong ngày 28/10, Công an các địa phương tổ chức 43 hội đồng sát hạch giấy phép lái xe cho 20.884 học viên đăng ký. Trong số này, có 19.432 học viên có mặt và 11.361 học viên đạt yêu cầu, tương ứng tỷ lệ 58%.

Đối với ứng dụng VNeTraffic, tổng số tài khoản đã đăng ký đạt 12.476.084, tăng 32.493 tài khoản.

Cục CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm luật giao thông

Cục CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm luật giao thông luôn đặt an toàn của bản thân, cộng đồng lên hàng đầu (Ảnh: Cục CSGT).

Để bảo đảm TTATGT, người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia; tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Khi lái xe, cần tập trung quan sát, không sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử gây mất tập trung.

Người tham gia giao thông cũng cần chấp hành quy định về số người được phép chở, tải trọng và kích thước hàng hóa. Chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, tuân thủ tín hiệu và hướng dẫn giao thông là những việc làm thiết thực để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đã uống rượu, bia thì không lái xe. Không phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và luôn đặt an toàn của bản thân, cộng đồng lên hàng đầu.