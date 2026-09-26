Ngày 27/9 sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34oC.

Ngày 27/9/2026 thời tiết sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Mây thay đổi, không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Mây thay đổi, không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 28 - 30/9/2026:Ngày 28, 29 mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Ngày 30 đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.