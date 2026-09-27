Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên.

Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên là hai địa phương cuối cùng còn duy trì mức 60.000 đồng/kg trong phiên trước. Sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá tại hai địa phương này lùi về 59.000 đồng/kg.

Qua đó, giá heo hơi miền Bắc hiện chỉ còn dao động trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Mức cao nhất 59.000 đồng/kg được ghi nhận tại nhiều địa phương, trong đó có Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên.

Các địa phương còn lại giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Đây là sự thay đổi đáng kể so với vài ngày trước, khi miền Bắc từng có bốn địa phương cùng đạt 60.000 đồng/kg, gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng tiếp tục xuất hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Cả ba địa phương cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, mức 57.000 đồng/kg trở thành giá phổ biến tại khu vực.

Quảng Trị và Lâm Đồng là hai địa phương còn giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất miền Trung - Tây Nguyên.

Mặt bằng toàn khu vực hiện thu hẹp về 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Trong phiên cuối tuần, Đồng Nai và Vĩnh Long cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai trước đó là địa phương duy nhất tại miền Nam giữ mức 59.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá tại đây xuống còn 58.000 đồng/kg.

Vĩnh Long cũng giảm tương ứng và lùi về 57.000 đồng/kg. Theo mặt bằng được ghi nhận trong phiên, giá heo hơi miền Nam hiện dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cà Mau và Vĩnh Long nằm trong nhóm thấp nhất với 57.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại phổ biến ở mức 58.000 đồng/kg.

Xét trên phạm vi cả nước, giá heo hơi hiện trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg, thấp hơn rõ rệt so với vùng 57.000 - 60.000 đồng/kg duy trì trong nhiều phiên trước.

Đặc biệt, diễn biến ba ngày gần đây cho thấy tốc độ điều chỉnh đang nhanh hơn. Ngày 25/9, thị trường ghi nhận Đắk Lắk, Đồng Tháp và An Giang giảm 1.000 đồng/kg.

Đến ngày 26/9, đà giảm lan rộng ra cả ba miền với hàng loạt địa phương như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Thanh Hóa, Tây Ninh và Cần Thơ cùng hạ giá.

Sang ngày 27/9, thị trường tiếp tục chứng kiến thêm nhiều địa phương điều chỉnh, kéo mức giá cao nhất cả nước từ 60.000 đồng/kg xuống 59.000 đồng/kg.

Dù mức giảm tại mỗi địa phương hiện chủ yếu là 1.000 đồng/kg, việc các phiên giảm liên tiếp xuất hiện trên diện rộng cho thấy mặt bằng giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn./.